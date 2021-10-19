Польшу могут лишить права голоса в Совете ЕС

– отметила глава ЕК. –7-я статья Лиссабонского договора предусматривает введение внутренних санкций против страны ЕС за нарушения фундаментальных прав европейских граждан. Наказанием приостанавливается право голоса в Совете ЕС. Впервые 7-ю статью хотели применить в отношении Польши, когда в стране случился конституционный кризис. Санкционная процедура в отношении Варшавы была начата, но до наказания дело не дошло. Данная статья дает полномочия Совету ЕС приостановить ряд прав государства-нарушителя в европейских институтах власти.Конституционный суд Польши 7 октября, рассмотрев запрос премьер-министра, подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями Конституции. Это решение подверглось критике со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.