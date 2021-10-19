Польшу могут лишить права голоса в Совете ЕС

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен резко высказалась о решении Конституционного суда Польши о неправомерности приоритета европейского права над национальным. Во время своего выступления на пленарной сессии Европарламента она рассказала о возможных вариантах давления на Варшаву, сообщает ТАСС.
– В первую очередь мы можем оспорить в суде вердикт КС Польши. Второй вариант – воспользоваться финансовыми инструментами. Третий – процедура в рамках статьи 7. Это мощный инструмент, и мы должны вернуться к нему, – отметила глава ЕК. – Польский Конституционный суд, который сейчас сомневается в законности нашего договора, – это тот суд, который в соответствии со статьей 7 мы не считаем независимым или легитимным. Можно утверждать, что круг замкнулся.
7-я статья Лиссабонского договора предусматривает введение внутренних санкций против страны ЕС за нарушения фундаментальных прав европейских граждан. Наказанием приостанавливается право голоса в Совете ЕС. Впервые 7-ю статью хотели применить в отношении Польши, когда в стране случился конституционный кризис. Санкционная процедура в отношении Варшавы была начата, но до наказания дело не дошло. Данная статья дает полномочия Совету ЕС приостановить ряд прав государства-нарушителя в европейских институтах власти.
Конституционный суд Польши 7 октября, рассмотрев запрос премьер-министра, подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями Конституции. Это решение подверглось критике со стороны Брюсселя и спровоцировало разговоры о возможности лишения Польши средств из европейских фондов.