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  2. Политолог: в конституционном строительстве у нас преобладает эволюционный подход

Политолог: в конституционном строительстве у нас преобладает эволюционный подход

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил политолог Алексей Дзермант, комментируя изменения и дополнения в Конституцию.


– В конституционном строительстве у нас преобладает эволюционный подход. Не отвергаем и не отрицаем действующий Основной Закон, мы его обновляем. Каркас и какие-то принципиальные моменты остаются, но, исходя из духа времени, потребностей, новых ориентиров, меняем определенным образом траекторию развития государственной системы. Оппоненты говорят, что [изменения и дополнения в Конституцию] быстро принимаются. Не быстро. Мы в течение шести лет подходили к проекту, больше полугода интенсивно работали специалисты, [проходили] обсуждения на всех диалоговых площадках с людьми, – обратил внимание политолог.

По словам эксперта, каждое предложение было услышано и рассмотрено.

– Не было никаких барьеров между экспертами и людьми. Все предложения доносились непосредственно Президенту, вносились в проект. Поэтому это масштабное сотворчество, были проанализированы десятки тысяч инициатив, – отметил Алексей Дзермант.

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Он также добавил, что двух месяцев, которые остаются до референдума, вполне достаточно, чтобы обсудить изменения и дополнения в Конституцию.

– Мы делаем все четко и планомерно. При этом, замечу, Президент обещал, что так и будет. Мы выходим на те сроки, о которых говорил наш лидер, – заявил политолог.

Вместе с тем Алексей Дзермант подчеркнул, что изменения и дополнения в Конституцию укрепляют стабильность государственной и политической системы.

– Таким образом, мы не боимся будущего, закладываем определенные параметры, по которым будет работать система. Это стабилизирует состояние нашего государства, – резюмировал эксперт.

Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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Фото: Михалевич Диана
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