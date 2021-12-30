Политолог: в конституционном строительстве у нас преобладает эволюционный подход

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обратил внимание политолог.По словам эксперта, каждое предложение было услышано и рассмотрено.– отметил Алексей Дзермант.Он также добавил, что двух месяцев, которые остаются до референдума, вполне достаточно, чтобы обсудить изменения и дополнения в Конституцию.– заявил политолог.Вместе с тем Алексей Дзермант подчеркнул, что изменения и дополнения в Конституцию укрепляют стабильность государственной и политической системы.– резюмировал эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.