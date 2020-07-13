Похожая на куклу Барби девушка ушла с работы из-за чрезмерного внимания мужчин

По словам Барбары Луны Сипос, она стала фанаткой Барби, когда была еще совсем маленькой. «Игра с куклами Барби – это мое первое детское воспоминание, – отмечает она. – А в возрасте 17 лет я приступила к превращению себя в куклу».
Венгерка прошла через десять пластических операций, которые стоили ей 135 тысяч фунтов стерлингов. Она сделала в том числе две ринопластики, увеличила грудь и ягодицы, изменила форму нижней челюсти и лба. Увлечение оплачивал ее бывший супруг.
Как отметила Сипос, после трансформации к ней часто не относятся серьезно. Прежде девушка трудилась секретарем в приемной, но ей пришлось уволиться, так как, по ее словам, ее внешность и обаяние сводили мужчин с ума.
Девушка не собирается останавливаться на достигнутом и уже думает о следующих операциях: третьей ринопластике, удалении ребер и других косметических процедурах.
Фото: Image: MDWfeatures / @baedollbarbie