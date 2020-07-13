Похожая на куклу Барби девушка ушла с работы из-за чрезмерного внимания мужчин

По словам Барбары Луны Сипос, она стала фанаткой Барби, когда была еще совсем маленькой.– отмечает она.Венгерка прошла через десять пластических операций, которые стоили ей 135 тысяч фунтов стерлингов. Она сделала в том числе две ринопластики, увеличила грудь и ягодицы, изменила форму нижней челюсти и лба. Увлечение оплачивал ее бывший супруг.Как отметила Сипос, после трансформации к ней часто не относятся серьезно. Прежде девушка трудилась секретарем в приемной, но ей пришлось уволиться, так как, по ее словам, ее внешность и обаяние сводили мужчин с ума.Девушка не собирается останавливаться на достигнутом и уже думает о следующих операциях: третьей ринопластике, удалении ребер и других косметических процедурах.

Фото: Image: MDWfeatures / @baedollbarbie