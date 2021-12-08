Погода 9 декабря: снег, гололед и до 20 градусов мороза

Будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, по юго-востоку снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается гололед, изморозь, слабый туман, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, восточный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -9 до -14 °С, при прояснениях -15...20 °С, по юго-востоку -5...8 °С; днем прогнозируется от 0 °С по югу до -11 °С по северу.будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (снег, переходящий в мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать до 14 метров в секунду, днем местами по северо-восточной половине до 15–18 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут -4...11 °С, при прояснениях -12...14 °С, в южных и юго-западных районах -1...3 °С; а днем -2...+5 °С.ожидается преобладание облачной погоды. Временами пройдут дожди, по юго-западу с мокрым снегом, днем местами сильные дожди. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти 4–9 метров в секунду, порывы будут достигать до 14 метров в секунду, ночью местами по северо-восточной половине до 15–18 метров в секунду. Ночью прогнозируется от -2 до +5 °С, днем от -1 до +6 °С.