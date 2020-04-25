Под Витебском БРСМ приводит в порядок мемориал в честь летчиков-освободителей

25 апреля Белорусский республиканский союз молодежи дал старт благотворительному проекту «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто». Трудовой молодежный десант наводит порядок на территории воинских захоронений, памятников, обелисков, могил неизвестных солдат… В Витебске центром заботы стал мемориал в честь летчиков 953-го Витебского штурмового авиаполка, установленный в трех километрах от города около автодороги Р-21 Витебск – Лиозно.





В этом году исполнится ровно 40 лет со дня открытия мемориала, озвучивает Вячеслав Хрол, первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ:

– Ударно работая здесь на республиканском субботнике, мы отдаем дань уважения героям Великой Отечественной, сражавшимся за наше мирное небо. Преемственность поколений, привлечение молодежи к сохранению исторической памяти об известных и безымянных участниках войны – это действительно важно. В этом году наш субботник получился фактически семейного, внутреннего формата. На него собрались 12 ребят-активистов БРСМ. Меры безопасности, учитывая эпидобстановку, особые: без антисептика никуда.









С раннего утра на мемориале у дороги непривычно громко. Звучат отбойные молотки, шлифовальные машинки, стучит лом – все это пускают вход, чтобы снять отслужившее свое штукатурку. Дождь внес коррективы, продолжает собеседник:

– Грунтовать и наносить новый слой краски будем позже – в сухую погоду. Так что обязательно сюда вернемся – обещаем!









Главный специалист управления культуры Витебского облисполкома Денис Юрчак не просто участвует в субботнике, а еще отвечает за информационную составляющую. Историк по диплому он, похоже, знает о мемориале все и умеет заинтересовать других:

– Это – величественный памятник советским летчикам, погибшим на этом самом месте 3 февраля 1944-го – в воздушном бою с немецко-фашистскими захватчиками. С просьбой помочь в сооружении мемориала в память о боевых товарищах, освобождавших Витебск, в 1974 году к руководству города обратился совет ветеранов 953-го штурмового авиаполка. И, конечно, добро было получено. Проект на общественных началах разработали студенты Московского архитектурного института, а возведение поручили строителям СУ № 74 треста № 9. Тождественное открытие состоялось в сентябре 1980 года. Сегодня идет речь о том, чтобы вернуть на гранит текст-посвящение, который не пощадило время.





В регионах проект «Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто» с 25 апреля по 4 мая реализуют территориальные организации БРСМ в рамках республиканской акции «Цветы Великой Победы». Так, пока витебчане заняты на мемориале в честь летчиков, молодежь Орши задействована на благоустройстве памятника жертвам фашизма, а в Новополоцке заботятся об яблоневый саде, заложенным в поселке Боровуха в честь 70-летия Победы.





Фото предоставлено Витебским обкомом БРСМ