Ночью 17 июня под Лидой произошло страшное ДТП: легковушка, за рулем которой был 24-летний житель Гродно, вылетела в кювет.
Подробности аварии sb.by рассказала инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома Анастасия Бурнас.
- ДТП случилось в ночь на 17 июня вблизи деревни Цыборы Лидского района. По предварительной информации, водитель автомобиля "Рено" выбрал неверную скорость. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель такси был госпитализирован, сейчас он находится в реанимации Лидской ЦРБ. Пассажиров в салоне не было. Пока неизвестно, был ли мужчина трезв в момент ДТП: взяты биосреды для определения концентрации алкоголя, - рассказала представитель Госавтоинспекции.
Милиционер также добавила, что автомобиль получил сильные повреждения и был эвакуирован.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Под Лидой перевернулось такси: водитель в реанимации
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