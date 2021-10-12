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Под Киевом мужчина открыл стрельбу по семье с ребенком

Неизвестный мужчина в камуфляже открыл стрельбу по прохожим в деревне Софиевская Борщаговка под Киевом. 27-летний мужчина был ранен в ногу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на страницу областной полиции в соцсети Facebook.


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"Неизвестный мужчина в камуфляже открыл огонь в направлении 27-летнего молодого человека и ранил его в ногу", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в момент стрельбы рядом с пострадавшим были его супруга и ребенок. Инцидент произошел в 07:45 (время совпадает с московским), когда мужчина с супругой и дочкой садились в авто, которое также получило повреждения. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 

"Сейчас сотрудники полиции выясняют, из какого оружия стрелял злоумышленник, и устанавливают все обстоятельства стрельбы", – добавили в полиции. 

Видео: Telegram-канал "Kyiv Operative"
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