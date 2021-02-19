Задержание произошло вблизи поселка Большевик Гомельского района. Правоохранители остановили грузовик MAN для проверки, которым управлял предприниматель из Гомеля. В фуре оказалось большое количество лома черного металла. Уточнение веса показало, что перемещалось 14 тонн.
– Разрешающих документов на транспортировку вторресурса не было. Груз и автомобиль изъяты, в отношении гражданина составлен административный протокол, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
Мужчину ждет серьезный штраф, конфискация лома и, с большой долей вероятности, грузовика – как средства совершения правонарушения.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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Под Гомелем милиция задержала фуру с 14 тоннами металлолома
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