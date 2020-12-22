Пиневич: создание собственной вакцины – это элемент национальной безопасности

По словам министра, в этом смысле вопрос стоимости не стоит выносить на первое место:Дмитрий Пиневич добавил, что белорусская фармацевтическая промышленность давно успешно занимается трансфером технологий, созданием масштабного производства лекарств. Это ускорит весь процесс: