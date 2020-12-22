Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич после совещания у Президента по вопросам разработки противовирусных вакцин, а также локализации производства иностранных вакцин в Беларуси.
– Мы переходим в новую эру, вирусную. Вакцинация – как и система здравоохранения – сейчас стала элементом экономики, политики. Когда вакцины стали одним из значимых вопросов в подавлении эпидемиологического процесса, когда трансграничность и транснациональность рухнули, создание собственной вакцины – это элемент национальной безопасности.
По словам министра, в этом смысле вопрос стоимости не стоит выносить на первое место:
– Как мы посчитаем цену человеческой жизни? Создание вакцинного производства (то, чего у нас не было) является стратегическим направлением. Создание отечественной вакцины от коронавируса повлечет за собой создание мощностей и технологий, благодаря которым мы сможем создавать вакцины для массовой вакцинации не только от коронавируса, но от тех угроз, которые могут появиться.
Дмитрий Пиневич добавил, что белорусская фармацевтическая промышленность давно успешно занимается трансфером технологий, созданием масштабного производства лекарств. Это ускорит весь процесс:
– Мы получим свою вакцину, пусть не по полному циклу, но она будет дешевле. Кроме того, это будет подготовка коллективов, промышленности для создания собственной вакцины. Это взаимовыгодные вещи для тех, кто производит вакцину, и для тех, кто масштабирует ее.
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Пиневич: создание собственной вакцины – это элемент национальной безопасности
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