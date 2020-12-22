Пиневич: основная задача – провести массовую бесплатную вакцинацию

Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич после совещания у Президента по вопросам разработки противовирусных вакцин, а также локализации производства иностранных вакцин в Беларуси. На мероприятии обсуждалось три варианта организации массовой вакцинации в стране, которые будут идти параллельно.



– Отечественная вакцина будет создаваться. Сегодня проанализированы потенциальные возможности наших научных организаций не только в плане создания вакцины, но и ее масштабировании. Это крайне сложный процесс, сегодня мы эту цепочку вырисовали.



Второй вариант – локализация производства иностранных вакцин на наших предприятиях:



– Мы определили площадки. Мы работаем с нашими российскими коллегами вместе с Российским фондом прямых инвестиций, разработан бизнес-план. Мы не будем тратить государственные ресурсы, это будут бизнес-проекты, цель которых – насыщение безопасными качественными вакцинами нашей страны и, возможно, экспортные поставки в будущем.



До момента масштабирования вакцин и появления собственной препараты будут закупаться. На прошедшем мероприятии все возможные варианты подробно обсудили:



– Безусловно, у нас будут вакцины для массового применения и будет целый ряд (около 5–6 различных производителей), которые граждане по желанию смогут получить платно. Еще раз подчеркну: основная задача – провести массовую бесплатную вакцинацию. Определены категории населения, которые пойдут в первую очередь: медработники, педагоги, работники торговли, транспортной отрасли – те, кто по роду деятельности сталкивается с работой в коллективах.