Петровский: оппоненты призывают к санкциям против Беларуси, так как понимают, что у них нет общественной поддержки

, – сказал Петр Петровский.Вместе с тем накануне заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов привел статистику, согласно которой поставки белорусского продовольствия в ЕС за несколько месяцев выросли на 43%. Комментируя эту информацию, Петр Петровский отметил, что данный рост – восстановительный, так как в прошлом году пандемия наложила определенный отпечаток на экономику многих стран., – подчеркнул эксперт.Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.