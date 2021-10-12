Петровский: оппоненты призывают к санкциям против Беларуси, так как понимают, что у них нет общественной поддержки

Такое мнение в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» выразил политолог Петр Петровский. По словам эксперта, оппоненты призывают к санкциям против Беларуси, так как понимают, что у них нет общественной поддержки, они рисуют ее в своем воображении.
– Они пытаются создать искусственный кризис, чтобы люди почувствовали на себе [его эффект] и стали обвинять действующую власть. Но виноваты в этом кризисе будут они же – предатели, которые пошли на службу чужих стран, спецслужб и корпораций, – сказал Петр Петровский.
Вместе с тем накануне заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов привел статистику, согласно которой поставки белорусского продовольствия в ЕС за несколько месяцев выросли на 43%. Комментируя эту информацию, Петр Петровский отметил, что данный рост – восстановительный, так как в прошлом году пандемия наложила определенный отпечаток на экономику многих стран.
– Рост торговли с Евросоюзом – это уязвимый рост, ведь он (ЕС . – Прим. ред.) может ввести еще какие-нибудь санкции. Я бы призвал все белорусские компании переориентироваться на безопасные для нас рынки. К примеру, Турция, Иран, Пакистан. Эти страны находятся не дальше, чем Франция, Испания или Великобритания. Здесь мы должны думать наперед и планировать исходя из рисков, – подчеркнул эксперт.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.