У чилийской тхэквондистки по имени Фернанда Агирре тесты на антиген и ПЦР в Японии показали положительный результат. Теперь она должна отбыть двухнедельный карантин и не сможет выступить на Олимпиаде, сообщает РБК.
Агирре – первый олимпийский спортсмен, которого отстранили от участия в Играх из-за коронавируса.
Агентство уточняет, что, по последним данным, в Токио насчитывается 80 случаев инфицирования COVID-19 среди официальных лиц Олимпийских игр.
Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.
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Первого спортсмена отстранили от участия в Олимпийских играх из-за COVID-19
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