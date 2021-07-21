Первого спортсмена отстранили от участия в Олимпийских играх из-за COVID-19

Агирре – первый олимпийский спортсмен, которого отстранили от участия в Играх из-за коронавируса.Агентство уточняет, что, по последним данным, в Токио насчитывается 80 случаев инфицирования COVID-19 среди официальных лиц Олимпийских игр.Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа.