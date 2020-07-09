Перевернувшийся корабль с 4000 авто разрежут вместе с содержимым

В США решили разрезать на части затонувшее грузовое судно MV Golden Ray, которое везло в Балтимор около 4200 автомобилей Hyundai и Kia, сообщает The Maritime Executive.





Судно было построено подразделением Hyundai. Оно перевернулось в сентябре прошлого года почти сразу после выхода из порта Брансуик в штате Джорджия. Причиной, по одной версии, стало неправильного размещения груза, по другой – пожар.

Все члены экипажа были спасены, однако на освобождение четырех человек из машинного отделения потребовалось около 30 часов.

Чтобы вывезти корабль с места аварии, его разрежут на восемь гигантских секций весом около 4000 тонн. Такое решение принято, чтобы успеть провести работы до сентября, на который придется пик сезона ураганов. Ранее планировалось разрезать корабль на более мелкие 600-тонные куски с удалением из трюмов автомобилей. Теперь корабль будут распиливать (по сути, разрывать огромными цепями) вместе со всем содержимым.





В процессе резки часть автомобилей может оказаться в воде, к тому же на борту находится около 40 000 галлонов топлива (около 330 000 галлонов было откачано). Чтобы снизить риск возникновения пожара и загрязнения акватории, спасатели будут заливать водой режущую цепь. Вокруг судна установлено специальное заграждение.