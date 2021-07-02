Такое мнение на церемонии вручения государственных наград, которая прошла сегодня во Дворце Независимости, высказала администратор народного музея боевой и трудовой славы Гродненского государственного профессионально-технического колледжа бытового обслуживания населения Лариса Хатько, удостоенная почетного звания «Заслуженный работник образования Республики Беларусь».
– Я работаю в колледже 40 лет, – отметила она. – 35 лет – заместителем директора по учебно-воспитательной работе, последние пять лет – руководителем музея. До сих пор веду факультативы «Основы психологии семейной жизни», «Коррупция и общественная опасность» и «Идеология белорусского государства». И мне очень нравится моя работа. Буду работать, сколько хватит сил, причем с огромным удовольствием. А секрет моего оптимизма в том, что я очень люблю людей, всегда дарю им улыбку и душевную щедрость.
Говоря о собственной награде, Лариса Хатько отметила, что за ее карьеру она уже была награждена медалью Франциска Скорины. Кроме того, педагог была удостоена звания «Отличник образования Республики Беларусь».
– Но сильнее всего эмоции у меня сегодня. Это ведь самая высокая награда в образовании. Я благодарна своему коллективу, у нас лучший коллектив в стране.
Как музейный работник, Лариса Хатько поблагодарила сотрудников Дворца Независимости за «бесподобную, сказочную экскурсию». Высказала благодарность и Президенту:
– У нас прекрасная страна – Беларусь. Её 27 лет возглавляет, я считаю, национальный герой. Я была в 48 странах мира и вижу, что люди знают Беларусь по нашему лидеру – Александру Григорьевичу. Говорят, так вам повезло. У вас же дисциплина, у вас порядок. Только некоторые говорят, что у нас диктатура. Дураки наши беглые! Нам нужен порядок, мы славяне. Нам нужна сильная властная рука и дисциплина.
Фото: БЕЛТА
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Педагог Хатько: буду работать, сколько хватит сил, причем с огромным удовольствием
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