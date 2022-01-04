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Пархамович: жилищное строительство – приоритет

Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства, сегодня на встрече с Президентом кратко доложил о положении дел в жилищном строительстве. 


По его словам, жилищное строительство является основным приоритетом в строительной отрасли, как и всегда: 

– По предварительным результатам работы за 2021 год мы видим, что все показатели по жилищному строительству будут выполнены в полном объеме. Так, за прошлый год мы планируем общий ввод 4 млн 300 тысяч квадратных метров жилья при доведенных 4 млн. Это 108 процентов от доведенного задания и 104 процента к уровню прошлого года.  

Фото: БЕЛТА
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