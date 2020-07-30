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Открытый диалог молодежи прошел в гомельском технопарке

Он назывался: «Беларусь: вчера, сегодня, завтра».

В диалоге с официальной стороны участвовали заместитель председателя Гомельского городского исполнительного комитета Виталий Атаманчук, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Николай Светогор, директор ОАО «Гомельский технопарк» Дмитрий Морозов, второй секретарь Гомельской городской организации ОО «БРСМ» Валерия Милованова. Аудитория в зале была представлена участниками проекта городской организации БРСМ «РаЗАм», республиканского молодежного поезда «#Беларусь. Моладзь. Натхненне», а также активом Белорусского республиканского союза молодежи.

Проект «Открытый диалог: «Беларусь: вчера, сегодня, завтра» проводится под эгидой молодежной организации под слоганом «Сохраняя – приумножаем!». В нем отражена основная идея устойчивого развития общества – ценить то, что у нас есть, знать и уважать героическую историю страны, бережно относиться к достигнутым результатам и при этом сконцентрировать все усилия на новых прорывных идеях и инновациях.

– Рассказывая о молодежи Гомеля, мы хотим показать, что Беларусь – это мы – наши успехи, заслуги, достижения. Во все времена на юношей и девушек возлагались большие надежды, поскольку им строить, создавать будущее, – отметила Валерия Милованова.

Со стороны аудитории поступили вопросы о социальном развитии Гомеля, льготах для молодых специалистов и молодых семей, на что были даны исчерпывающие ответы. В свою очередь молодые люди выступили с предложениями. В частности, они хотели бы иметь в городе центр молодежных субкультур. На исторических местах Гомеля не помешали бы QR-коды для быстрого получения исчерпывающей информации. Участники молодежного поезда высказались за создание пешеходной улицы, где бы юноши и девушки могли, что называется, тусоваться, - петь, исполнять современные танцы, выпить чашку кофе, поделиться какими-то полезными навыками. Такие улицы, как они подсмотрели, есть в других областных центрах. Не хотелось бы отставать. Предложения официальные участники обещали изучить.

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