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Открытый диалог «Кто он – герой нашего времени» прошел в Бресте

Сегодня в городе над Бугом состоялся открытый диалог «Кто он – герой нашего времени», посвященный 32-летию вывода советских войск из Афганистана. Услышать участников и свидетелей тех событий пришли школьники и студенты областного центра.


Первый секретарь ОК ОО «БРСМ» Юрий Сегенюк отметил:

– Основной посыл нашего мероприятия  – показать молодежи, что мир на земле – это большая ценность. Необходимо всеми силами беречь его. Не менее важное значение в таких встречах уделяется и патриотическому воспитанию ребят. Ведь на примерах ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов-афганцев школьники и студенты из первых уст узнают, что такое любовь к Родине, что такое подвиг и жертва ради других. 


В ходе открытого диалога состоялась дискуссия о важности сохранения мира, взаимном уважении между странами и народами. Также молодые люди задали интересующие их вопросы ветеранам-афганцам.



– У нас прекрасная молодежь, которую нужно лишь направлять в правильное жизненное русло. Учить любить свою Родину, нашу прекрасную Беларусь. Не нужно позволять никому извне что-то навязывать ребятам. Наша славная история имеет множество заслуженных героев, на примерах которых и нужно воспитывать молодое поколение белорусского народа, – поделился председатель Брестской городской организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Сергей Пухальский.








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Фото: Павел БОГУШ
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