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  2. Ученые: осознанная медитация помогает пациентам с синдромом раздраженного кишечника

Ученые: осознанная медитация помогает пациентам с синдромом раздраженного кишечника

Взрослые с синдромом раздраженного кишечника испытывали меньше болей после того, как они участвовали в программе Mindfulness (осознанная медитация), предназначенной для снижения стресса. Результаты исследования опубликованы в Neurogastroenterology & Motility, пишет MedicalXpress.

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В исследовании приняли участие 53 женщины и 15 мужчин с синдромом раздраженного кишечника. Они прошли восьминедельный курс по снижению стресса на основе Mindfulness.

Большинство участников испытали значительные улучшения в отношении желудочно-кишечных болей, качества жизни и тревоги, связанной с проблемами желудочно-кишечного тракта. Хотя было обнаружено увеличение в трех из пяти исследованных аспектах осознанномти, увеличение способности оставаться в настоящем моменте и действовать осознанно казалось особенно важным.

«Это исследование показывает, что люди с синдромом раздраженного кишечника могут значительно улучшить свои симптомы и качество жизни без лекарств или смены диеты, просто участвуя в уроке по снижению стресса, основанном на Mindfulness», - говорит старший автор исследования из Калифорнийского университета, доктор медицинских наук Кирстен Тиллиш. «Более того, это подразумевает улучшение осознанности, что особенно важно: действовать осознанно. Похоже, что, улучшая этот аспект в своих повседневных действиях, люди с синдромом раздраженного кишечника чувствуют себя лучше. Возможно, возможность жить в настоящем моменте не дает мозгу вернуться к старым страхам и тревогам».
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