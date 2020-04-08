Ученые: осознанная медитация помогает пациентам с синдромом раздраженного кишечника

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В исследовании приняли участие 53 женщины и 15 мужчин с синдромом раздраженного кишечника. Они прошли восьминедельный курс по снижению стресса на основе Mindfulness.Большинство участников испытали значительные улучшения в отношении желудочно-кишечных болей, качества жизни и тревоги, связанной с проблемами желудочно-кишечного тракта. Хотя было обнаружено увеличение в трех из пяти исследованных аспектах осознанномти, увеличение способности оставаться в настоящем моменте и действовать осознанно казалось особенно важным., - говоритКирстен Тиллиш.