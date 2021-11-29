Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 30 ноября

Будет облачно. На большей части территории выпадет снег, мокрый снег, по северу сильный снег. Местами ожидается метель. Ночью по востоку страны возможны осадки (дождь и мокрый снег). На дорогах гололедица, в отдельных районах слабый гололед. Ветер западный, 6–11 метров в секунду, на большей части территории порывы до 15–20 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит -5... +1 °С.будет облачно с прояснениями. Местами по стране, а по юго-западу республики на большей части территории кратковременный снег, мокрый снег, в дневные часы по юго-западу возможен дождь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти, 4–9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут 0... -7 °С, при прояснениях до -9 °С, а днем от -5 °С по северо-востоку до +4 °С по юго-западу республики.будет облачно. Временами ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, 5–10 метров в секунду, порывы будут достигать 14 метров в секунду, днем местами до 15–18 метров в секунду. Ночью прогнозируется от -8 °С по северо-востоку до +1 °С по юго-западу страны, а днем 0... +7 °С.