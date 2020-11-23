Онколог рассказал, какая пища вызывает рак

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Медик считает, что загрязненные минеральными удобрениями или канцерогенными веществами продукты увеличивают риск развития заболевания. Он пояснил, что они плохо влияют на желудочно-кишечный тракт.Врач рекомендует полностью отказаться от спиртного: его употребление также может спровоцировать развитие некоторых видов злокачественных опухолей.Эксперт советует обращать внимание на способ приготовления пищи, это также может стать серьезной проблемой. Например, при жарке мяса или овощей на подсолнечном масле. Если масло используется в процессе жарки несколько раз, то канцерогенные вещества в пище начинают накапливаться.Ранее Михаил Мяснянкин обозначил и первые признаки рака головного мозга. Самым «говорящим» и часто встречающимся симптомом является головная боль. Но в то же время он подчеркнул, что на ранних этапах заболевание развивается без проявления каких-либо симптомов и его довольно трудно распознать.