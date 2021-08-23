Ольга Бузова вновь вернулась в Минск для съемок шоу X-Factor

" – подписала певица свои видеозаписи из аэропорта.К слову, Ольга Бузова летела в наши края на самолете отечественной компании "Белавиа".В своих сториз она похвалила колбасу, которую ей подали на борту. И это не первый раз, когда знаменитость восхищается продуктами местных производителей. Ранее Бузова уже говорила, что самую вкусную колбасу и драники она ела именно в Беларуси.Напомним, 10 августа Белтелерадиокомпания приступила к съемкам музыкального шоу-проекта "X-Factor в Беларуси". Это событие проходит в нашей стране впервые. Наставниками в белорусском проекте стали музыкальный критик и журналист Сергей Соседов, певец Руслан Алехно, хип-хоп-исполнитель Сергей Пархоменко (Серега) и популярная певица и телеведущая Ольга Бузова.