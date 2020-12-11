Олег Шандарович освобожден от должности начальника управления Следственного комитета по Гродненской области и назначен первым заместителем председателя Следственного комитета. Соответствующий Указ подписал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили sb.by в пресс-службе Главы государства.
Еще одним указом Глава государства назначил Эдуарда Малиновского начальником управления Следственного комитета по Гродненской области.
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Олег Шандарович назначен первым заместителем председателя Следственного комитета
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Фото: Денис МАЛЫШИЦ