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Около 300 могилевчан собрались сегодня у мемориального знака «Жертвам Чернобыля», чтобы отдать дань памяти ликвидаторам аварии

Сегодня утром на проспекте Витебском в Могилеве у мемориального знака «Жертвам Чернобыля» было многолюдно. В канун 35-й годовщины самой масштабной техногенной катастрофы XX века сюда несли цветы представители горисполкома, городского Совета депутатов, администраций районов, Белорусского союза женщин, «Белой Руси», БРСМ, сотрудники УВД, МЧС, ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС и простые горожане. 


Анатолий Чижиков по этому случаю специально прибыл из Белыничей. Сегодня ему, ликвидатору последствий аварии на ЧАЭС, 60 лет, а в 1986 году он, молодой инспектор Белыничского РОВД, служивший в батальоне ДПС, попал в загрязненный Наровлянский район.

– Мы обеспечивали охрану и сопровождение грузов, доставляли туда медиков, осуществляли дозиметрический надзор, – вспоминает Анатолий Михайлович. – Печальное зрелище: осиротевшие села, покинутые дома… А ведь какие красивейшие там места! Я до армии закончил речное училище в Гомеле (ныне Гомельский государственный профессиональный лицей речного флота. – Авт.), до страшной трагедии туда на теплоходе ходил, бывал в Припяти, в Чернобыле… И вот так случилось, что стал после аварии на ЧАЭС свидетелем такого горя… Говорят, радиацию не видно и не слышно, но это не совсем так. Мы, конечно, о ней мало тогда что знали, в 1986-м, помню, хотели пойти на рыбалку, но не могли накопать червей. Их попросту не было в зоне. Все живое будто покинуло эту землю, попряталось. А еще хорошо помню, как быстро там темнело. Лето, а в 8 вечера такой мрак, будто кто-то лампочки в комнате ночью выключил.


Сказалось пребывание на загрязненной территории (Чижиков месяц был в Наровлянском районе, в 1987-м – тоже месяц – в пострадавшем Краснопольском) и на здоровье людей. 

– Я уже в первый свой визит туда почувствовал першение в горле, – вспоминает Чижиков, демонстрируя снимки из зоны, благодарственные письма, которые получил как ликвидатор. – Но о том, что был там, не жалею. Я выполнял свой долг перед Родиной. И хочу сказать, что наше государство нам за это благодарно, в нашей стране о нас заботятся. Я каждый год приезжал сюда, в Могилев, на реабилитацию на 2 недели. А в годовщину трагедии встречаюсь здесь с товарищами, которые тоже были там…


– Сегодня сюда прибыли наши земляки, принимавшие участие в ликвидации последствий взрыва на ЧАЭС. Они первыми приняли на себя удар той техногенной катастрофы, отправились на пострадавшие земли, чтобы спасти нас с вами. Потому важно, что мы чтим память и отдаем им дань уважения, – подчеркнул председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. – Главой государства, Правительством, делается очень много для того, чтобы минимизировать последствия взрыва на Чернобыльской АЭС. Начиная от переселения людей из наиболее пострадавших мест и заканчивая созданием на «раненых территориях», которые возвращаются к жизни, современных производств, новых рабочих мест, жилья. 


Память о ликвидаторах, которых уже нет с нами, в Могилеве почтили минутой молчания. 

Митинги-реквиемы сегодня также проходят и в других наиболее пострадавших районах Могилевщины: в Быхове, у памятных знаков, установленных в честь отселенных в результате чернобыльской аварии деревень – в Дрибине, Костюковичах, Краснополье, Черикове, агрогородке Тимоново Климовичского района, а также на Аллее памяти захороненных сел в Славгороде.




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Фото: Ольга КИСЛЯК
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