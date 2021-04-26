Около 300 могилевчан собрались сегодня у мемориального знака «Жертвам Чернобыля», чтобы отдать дань памяти ликвидаторам аварии

по этому случаю специально прибыл из Белыничей. Сегодня ему, ликвидатору последствий аварии на ЧАЭС, 60 лет, а в 1986 году он, молодой инспектор Белыничского РОВД, служивший в батальоне ДПС, попал в загрязненный Наровлянский район.– вспоминает Анатолий Михайлович.Сказалось пребывание на загрязненной территории (Чижиков месяц был в Наровлянском районе, в 1987-м – тоже месяц – в пострадавшем Краснопольском) и на здоровье людей.– вспоминает Чижиков, демонстрируя снимки из зоны, благодарственные письма, которые получил как ликвидатор. –– подчеркнул. –Память о ликвидаторах, которых уже нет с нами, в Могилеве почтили минутой молчания.Митинги-реквиемы сегодня также проходят и в других наиболее пострадавших районах Могилевщины: в Быхове, у памятных знаков, установленных в честь отселенных в результате чернобыльской аварии деревень – в Дрибине, Костюковичах, Краснополье, Черикове, агрогородке Тимоново Климовичского района, а также на Аллее памяти захороненных сел в Славгороде.