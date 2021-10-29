Очень сложное производство. Космос! – Лукашенко посетил новый завод в Добруше

Глава государства во время рабочей поездки в Гомельскую область ознакомился с работой нового предприятия по производству мелованных и немелованных видов картона на бумажной фабрике "Герой труда".
Председатель "Беллесбумпрома" Михаил Касько доложил Главе государства о работе концерна и результатах модернизации целлюлозно-бумажной отрасли.
– У нас исторически самые низкие остатки на складах. Спрос очень хороший, – заявил Михаил Касько. – Цены на всю продукцию также самые высокие в истории.
Что касается нового завода, то гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" Александр Коляда отметил:
– Очень сложное производство. Космос!
В следующем году предприятие планирует выпустить 120 тысяч тонн картона с последующим выходом на проектную мощность в 200 тысяч тонн.
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