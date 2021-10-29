SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Очень сложное производство. Космос! – Лукашенко посетил новый завод в Добруше

Очень сложное производство. Космос! – Лукашенко посетил новый завод в Добруше

"Очень сложное производство. Космос!" Так специалисты охарактеризовали новый завод в Добруше, который сегодня посетил Президент.


Глава государства во время рабочей поездки в Гомельскую область ознакомился с работой нового предприятия по производству мелованных и немелованных видов картона на бумажной фабрике "Герой труда".

Председатель "Беллесбумпрома" Михаил Касько доложил Главе государства о работе концерна и результатах модернизации целлюлозно-бумажной отрасли.

– У нас исторически самые низкие остатки на складах. Спрос очень хороший, – заявил Михаил Касько. – Цены на всю продукцию также самые высокие в истории.

Что касается нового завода, то гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои" Александр Коляда отметил:

– Очень сложное производство. Космос!

В следующем году предприятие планирует выпустить 120 тысяч тонн картона с последующим выходом на проектную мощность в 200 тысяч тонн.

Будет дополнено
Лукашенко посетил Добрушскую бумажную фабрику "Герой труда"

Лукашенко поручил более активно развивать производство электробусов

Лукашенко о новом заводе: эпопея со строительством уникального предприятия закончилась

Лукашенко: надо создавать дополнительные мощности, чтобы выхватить из леса то, что может пропасть

Лукашенко: с 2023 года в Беларуси будут объединены школьные выпускные экзамены и ЦТ

Лукашенко вручили нагрудный знак к 30-летию концерна Беллесбумпром

Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы