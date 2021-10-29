Очень сложное производство. Космос! – Лукашенко посетил новый завод в Добруше

"Очень сложное производство. Космос!" Так специалисты охарактеризовали новый завод в Добруше, который сегодня посетил Президент.





Глава государства во время рабочей поездки в Гомельскую область ознакомился с работой нового предприятия по производству мелованных и немелованных видов картона на бумажной фабрике "Герой труда".

