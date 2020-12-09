Совместно высоту горы измерили Китай и Непал, пишет РИА Новости.
«Три года назад наши страны согласились совместно измерить высоту горы Джомолунгма. Основываясь на данных исследовательских департаментов двух стран, для меня большая честь объявить о новой высоте горы Джомолунгма, которая составляет 8848,86 метра», – сообщил глава МИД Непала Прадип Кумар Гьявали.
Заново Эверест решили измерить после нескольких землетрясений в Непале в 2015 году – предполагалось, что из-за этого высота горы могла уменьшиться. Тогда Китай в одностороннем порядке заявил, что Эверест возвышается над землей на 8844,04 метра (общепризнанное значение на тот момент – 8848 метров). Разница в цифрах, которыми оперировали страны, не позволила Китаю и Непалу подписать протокол о границе.
Фото: pixabay.com
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Объявлена новая высота Эвереста. Он вырос
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