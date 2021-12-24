Обувь с верхом из натуральной кожи теперь будут обозначать на полках табличками с соответствующей надписью. Такая норма заложена в постановлении Совмина № 729 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. № 703».

В частности, в главу 5 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденную постановлением, внесены дополнения. Они устанавливают особенности продажи обуви с верхом из натуральной кожи. Поэтому в непродовольственных и специализированных магазинах выкладка такой обуви должна производиться способом, позволяющим визуально отделить ее от обуви из других материалов. Плюс выкладка будет сопровождаться информационной надписью «Обувь с верхом из натуральной кожи».

– Постановление было размещено на Национальном правовом портале 23 декабря и вступит в силу через три месяца после его официального опубликования, – отметили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

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