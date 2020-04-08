Общественный транспорт на Могилевщине проходит несколько этапов дезинфекции

Дополнительные меры профилактики на транспорте и предприятиях приняты на Могилевщине в целях сдерживания распространения инфекций.

В Бобруйском троллейбусном парке, к примеру, усиленная дезинфекция салонов вошла в ежедневную практику работы в первой декаде марта. И.о. главного инженера Валерий Мазуренко уточнил, что обработка проводится несколько раз в смену:



— В течение дня — на каждом из конечных пунктов, с использованием специальных дезсредств. Протираются стекла, поручни, сиденья. После смены — уже генеральная обработка с помощью пульверизатора. Сам троллейбус, разумеется, тоже регулярно становится под душ на мойке. Респираторы, перчатки, защитные костюмы, дозаторы с антисептиками — все необходимое для проведения дезинфекции у нас есть.

Запас средств защиты, антисептиков и дезинфицирующих средств создан и в Могилевском троллейбусном парке. Каждый будний день на улицы города отсюда выезжают 76 троллейбусов. В течение дня все они проходят несколько этапов обеззараживания — от промежуточных на конечных остановках до финальных по завершении работы. Директор троллейбусного парка Сергей Монастыренко не скрывает, что степень контроля за здоровьем самих сотрудников тоже стала намного выше:

— Медик оценивает состояние всех работников — от водителей, кондукторов до ИТР. Среди прочих аспектов особое внимание — на то, есть ли у человека температура. Но люди и сами знают, что в случае проявления симптомов простуды нужно обращаться к врачу, а не спешить на службу.

А Могилевский автопарк № 1 для повышения эффективности санитарно-эпидемиологической защиты транспорта создал специальную бригаду экстренной дезинфекции. Замдиректора предприятия Олег Демьянков рассказал, что она курсирует между конечными пунктами автобусов и помогает ускорить процесс обработки салонов:

— Но и водители с кондукторами в течение дня тоже обрабатывают их несколько раз специальными средствами. То есть мера защиты транспорта у нас многоступенчатая.

Планка санитарно-эпидемиологических мер защиты выросла не только в отношении городских автобусов (а их ежедневно выходит на маршрут свыше ста сорока), но и нескольких десятков пригородных и междугородних.

Степень безопасности повышена и на предприятиях Могилевщины. Кроме оборудования мест для обязательной антисептической обработки рук и установки бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха некоторые из них скорректировали свой график работы — так, чтобы сотрудники добирались на службу не в часы пик.

Фото Виктора Шейкина