Многоуровневая развязка и отремонтированный мост сделали более удобным путь из города-спутника в Гродно. Капитальный ремонт позволил значительно расширить дорожное полотно и разгрузил важный путепровод на М6, проинформировал начальник отдела ЖКХ Гродненского райисполкома Павел Иодковский.
Прежде из-за узкой проезжей части на мосту через Котру не могли разминуться два автомобиля. Сейчас полотно расширили до двух полос, оборудовали тротуары для пешеходов, заменили перила и барьерное ограждение. Благодаря ремонту большегрузам удобнее перевозить товары между областным центром и сахарным комбинатом, а также комбикормовым заводом.
Мост через Котру на выезде из Скиделя был построен еще в 1954 году. С апреля этого года работы на объекте проводили специалисты филиала «Автомост» КУП «Гроднооблдорстрой» и выполнили их в срок, уложившись в пять месяцев. На реализацию капитального ремонта социально значимого объекта, приуроченную к «Дожинкам», потратили более 700 тысяч рублей.
Фото: Гродненская правда
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Обновленный мост через Котру открыли под Скиделем
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