IPhone 12, представленный в октябре текущего года, вскоре после презентации подешевел на 10 процентов, сообщает Lenta.ru.
Данные выводы сделаны на основе анализа каталогов проекта и сайта Apple. Так, например, выгоднее стало покупать iPhone 12 с накопителем на 64 гигабайта.
– При этом новые айфоны все еще стоят очень дорого, особенно для российских реалий, – прокомментировали внезапное снижение стоимости модели журналисты.
Согласно каталогу Hi-Tech Mail.ru, со скидкой можно купить самый бюджетный актуальный смартфон Apple. Однако цена iPhone 12 mini опустилась незначительно.
Самым дорогим смартфоном Apple остается модель iPhone 12 Pro Max с накопителем 512 гигабайт. Он также стал дешевле. Презентованные 13 октября гаджеты серии iPhone 12 оборудовали OLED-экраном, стеклянным корпусом с плоскими рамками, чипом Apple A14 Bionic и двойной либо тройной камерой.
Фото: Apple
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Новый iPhone внезапно подешевел
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