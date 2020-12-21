Об этом Владимир Орловский, назначенный сегодня председателем Государственного таможенного комитета, заявил журналистам:
– Мы будем и дальше внедрять электронные технологии. Главная задача – чтобы белорусский экспорт уходил буквально за минуты, а импортное сырье, комплектующие для нашего производства оформлялись в кратчайшие сроки. Мы сейчас отрабатываем экспериментальную технологию оформления груза, который находится в одном пункте оформления, сотрудником, который в данный момент свободен и находится на совсем другой таможне. В следующем году внедрим ее в полном объеме и по всей стране.
По словам Владимира Орловского, пять лет назад на оформление импортного товара необходимо было сутки-двое, сейчас 80–85 процентов импорта оформляется в течение двух часов.
– Мы стараемся сокращать даже эти сроки. В том числе за счет внедрения электронных технологий, мгновенных таможенных платежей и так далее, – заметил Владимир Орловский.
Отдельно Владимир Орловский коснулся темы закрытия границы Беларуси на выезд. По его мнению, на грузопотоке этот факт не отразится:
– Несмотря на пандемию коронавируса, у нас в этом году и транзит, и грузопоток внутри страны не уменьшились. Остались на уровне прошлого года. Грузы идут. Те люди, которые оформляли у нас перемещение через границу физических лиц, усилят грузовое направление, и это позитивно скажется на оформлении грузов.
Фото: БЕЛТА
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Новый глава ГТК: главное наше направление – электронная таможня
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