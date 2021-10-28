Нижевич: законодательное закрепление ответственности за геноцид белорусов – заявление мировому сообществу

Тяжелые последствия геноцида, связанные с существенным сокращением численности в результате массового уничтожения, нарушения естественных процессов развития общества, депортацией, причинением имущественного и территориального ущерба не должны остаться безнаказанными. Таким мнением с журналистом портала sb.by поделилась председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Людмила Нижевич.





– Изучая историю развития человечества, мы невольно становимся свидетелями трагических событий, связанных с жестоким уничтожением различных народов и религиозных групп и той культуры, носителями которой они являлись, – рассказала Людмила Нижевич. – Достаточно вспомнить зверства и варварство нацистских преступников, унесших жизни миллионов людей, чтобы осознать все ужасы и последствия геноцида. Но память человеку на то и дана, чтобы не только регистрировать события прошлого, но и стимулировать совесть. И то, что сегодня депутаты подняли эту проблему и хотят законодательно закрепить не только сам факт наличия геноцида в истории белорусского народа, но и ответственность за все формы его проявления, это серьезное заявление всему мировому сообществу.

По мнению депутата, историю своей страны, своего народа следует знать, как и свято почитать тех, кто ценой своей жизни обеспечил нам мирную жизнь. Людмила Нижевич полагает, что введение в школьные программы часов военно-патриотического воспитания позволит уже с малых лет формировать у маленьких белорусов социальное чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к любым жертвам ради нее, ради своего народа:

– Формирование с малых лет патриотического поведения должно способствовать сознательному служению общим интересам народа, слиянию с родным народом духом и телом, выдвижению общенациональных соборных интересов на первый план и решению вместе с ними и своих частных, не противопоставляя их друг другу. Все это так важно, особенно сейчас, в это непростое время, которое переживает наша страна.

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