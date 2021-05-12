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  2. Нетрезвый учащийся столичного лицея сел за руль и совершил ДТП

Нетрезвый учащийся столичного лицея сел за руль и совершил ДТП

Учащийся одного из минских лицеев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля и попал в ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной ГАИ. 


Авария случилась утром 11 мая. По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД Минска Анастасии Забавской, 17-летний юноша, управляя автомобилем "Ровер", двигался по улице Васнецова со стороны улицы Плеханова в направлении улицы Кулешова. В какой-то момент он не справился с управлением и совершил наезд на осветительную мачту.

С места преступления несовершеннолетний скрылся. Милиционеры провели разыскные мероприятия и задержали подозреваемого по его месту жительства. 

Подростка доставили на освидетельствование, по результатам которого в его организме выявлено 2,14 промилле алкоголя. Юноша пояснил, что он выпил три литра пива и решил в машине "перегнать антифриз".

На данный момент несовершеннолетний передан родителям, автомобиль находится на охраняемой стоянке. По факту произошедшего проводится проверка.

– Уважаемые родители, контролируйте местонахождение ваших детей, интересуйтесь, как они проводят свободное время. Помните, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка несут родители и никто не сможет лучше и правильнее объяснить подростку последствия нарушений правил дорожного движения, чем мама и папа, – прокомментировали в Госавтоинспекции. 

Фото: Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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