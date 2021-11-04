Неожиданные повороты и новая энергия: астролог рассказала, чего ожидать от новолуния 6 ноября

В субботу, 6 ноября, ожидается новолуние в знаке зодиака Скорпион. В новой публикации на своей странице в Instagram астролог Анастасия Воскресенская рассказала, чем характерно очередное космическое событие и как его лучше провести.
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– Это новолуние примечательно своей оппозицией к Урану. Новая Луна – это новый цикл энергии. Да, нам сейчас пришло время встряхнуться, обновиться и даже немного понервничать, – пояснила она.
Астролог разработала инструкцию по применению к Урану и выделила основные "не":
– Не психуй, не торопись, не нервничай, не горячись и не пренебрегай техникой безопасности. Энергия Урана связана с реформами, свободой, противостоянием и креативом. Кого-то несет перевернуть свою жизнь с ног на голову и начать с нуля, кого-то колотит изнутри и тянет к свободе. Каждый имеет дело с тем, какой контекст вокруг себя создал к этому моменту, – дала советы она.
Это новолуние эксперт назвала подходящим временем, чтобы меняться.
– У многих сейчас действительно могут происходить неожиданные повороты в жизни, открываться новые дороги. Ваша задача – сбросить старый балласт из прошлого и смело смотреть в будущее, иначе жизнь сама решит внести свои коррективы и подкинет пару-тройку обновляющих процессов. Следует избавляться от всего, что вас тяготит, быть открытыми новому. Ближе к коридору затмений (19 ноября) уже будет понятно, к чему ведут процессы, которые зародились в новолуние, – пояснила специалист.
Анастасия Воскресенская посоветовала составить план действий на ближайшее время. "Важно ответить на следующие вопросы: что вы хотите сдвинуть с мертвой точки? что вам мешает? какие новые горизонты вы хотите открыть? какие шаги вы можете предпринять?" –
Новолуние астролог советует провести спокойно.
– На внешние раздражители не реагируйте, будьте терпеливыми. Скорпион – это про трансформации, обновление. Это новолуние – прекрасное время для работы с негативными установками, любыми очищающими практиками, работы с психологом. Наведите дома порядок, избавьтесь от лишних вещей, сделайте влажную уборку, подумайте о важном, – дала рекомендации специалист.
Анастасия Воскресенская добавила, что перед новолунием может ощущаться недостаток сил и апатия.
– Не ругаем себя и даем организму отдохнуть и перезагрузиться, если он просит. Всем волшебного новолуния! – заключила она.