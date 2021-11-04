Неожиданные повороты и новая энергия: астролог рассказала, чего ожидать от новолуния 6 ноября

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– пояснила она.Астролог разработала инструкцию по применению к Урану и выделила основные "не":– дала советы она.Это новолуние эксперт назвала подходящим временем, чтобы меняться.– пояснила специалист.Анастасия Воскресенская посоветовала составить план действий на ближайшее время.Новолуние астролог советует провести спокойно.– дала рекомендации специалист.Анастасия Воскресенская добавила, что перед новолунием может ощущаться недостаток сил и апатия.– заключила она.