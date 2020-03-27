Немецкий психиатр рассказал о влиянии самоизоляции на психику

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Специалист пояснил, что карантин как крайняя мера изоляции на самом деле может привести к проблемам в человеческой психике, в том числе и у абсолютно нормальных людей. Как продемонстрировали долгосрочные исследования, даже спустя долгое время после отмены карантина вероятность нарушений, связанных со страхами, расстройством сна или посттравматическими нагрузками, остается повышенной. Кроме того, пол и возраст человека не играют никакой роли. Манфред Шпитцер подчеркнул, что такие меры нужно использовать только когда они неизбежны и всегда ограничивать их по времени.По словам профессора, по степени заразности коронавирус SARS-CoV-2 находится где-то между очень заразной корью и менее заразным сезонным гриппом. Уже появилось несколько научных работ о том, как реагировали на распространение коронавируса в разных странах мира, в первую очередь, в Китае.- пояснил специалист.Как отметил врач, пока не существует ни вакцины, ни прошедших испытания препаратов от коронавируса, а единственное оружие - это собственная иммунная система.По словам Манфреда Шпитцера, здесь все однозначно: долгое нахождение дома ослабляет иммунную систему. Это особенно важно помнить пожилым людям и семьям с детьми.