Немецкий психиатр рассказал о влиянии самоизоляции на психику

На фоне ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 многие страны идут на радикальные шаги. Например, вводят комендантский час или запрещают выходить из дома людям, находящимся в группе повышенного риска. О том, как отражаются карантинные меры на психическом здоровье человека рассказал немецкий психиатр, профессор Манфред Шпитцер, пишет dw.com.
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Специалист пояснил, что карантин как крайняя мера изоляции на самом деле может привести к проблемам в человеческой психике, в том числе и у абсолютно нормальных людей. Как продемонстрировали долгосрочные исследования, даже спустя долгое время после отмены карантина вероятность нарушений, связанных со страхами, расстройством сна или посттравматическими нагрузками, остается повышенной. Кроме того, пол и возраст человека не играют никакой роли. Манфред Шпитцер подчеркнул, что такие меры нужно использовать только когда они неизбежны и всегда ограничивать их по времени.
По словам профессора, по степени заразности коронавирус SARS-CoV-2 находится где-то между очень заразной корью и менее заразным сезонным гриппом. Уже появилось несколько научных работ о том, как реагировали на распространение коронавируса в разных странах мира, в первую очередь, в Китае.
- Оказалось, что ограничение поездок не дает ощутимого эффекта. В то время как соблюдение определенной физической дистанции между людьми, на самом деле, может помочь сильно замедлить распространение инфекции, - пояснил специалист.
Как отметил врач, пока не существует ни вакцины, ни прошедших испытания препаратов от коронавируса, а единственное оружие - это собственная иммунная система.
- А чтобы ее укреплять, нужно периодически выходить на свежий воздух. Лучше всего туда, где нет других людей, например, в лес. Именно поэтому многие государства даже в условиях пандемии коронавируса разрешают гражданам выходить на улицу поодиночке или в парах, чтобы двигаться и заниматься спортом.
По словам Манфреда Шпитцера, здесь все однозначно: долгое нахождение дома ослабляет иммунную систему. Это особенно важно помнить пожилым людям и семьям с детьми.
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Немецкий психиатр рассказал о влиянии самоизоляции на психику
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