Ученые из университета Тафтса в Бостоне и Университета Су-Фолс в Южной Дакоте рассказали, какие продукты помогают увеличить продолжительность жизни. Об этом сообщает РИА Новости.
Фото: РИА Новости
Специалисты пришли к выводу, что омега-3 благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риск воспалений. Наблюдения за 11 лет показали, что люди, в организме которых повышенное содержание омега-3, в среднем живут на пять лет дольше.
К продуктам, в которых содержится больше всего данного вещества, относятся лосось, семена льна, палтус, тунец, макрель и семена чиа. Ученые порекомендовали как можно раньше включить их в свой рацион. Это поможет предупредить развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
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Названы продукты, продлевающие жизнь
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