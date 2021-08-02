Названы продукты, продлевающие жизнь

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РИА Новости

Специалисты пришли к выводу, что омега-3 благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает риск воспалений. Наблюдения за 11 лет показали, что люди, в организме которых повышенное содержание омега-3, в среднем живут на пять лет дольше.К продуктам, в которых содержится больше всего данного вещества, относятся лосось, семена льна, палтус, тунец, макрель и семена чиа. Ученые порекомендовали как можно раньше включить их в свой рацион. Это поможет предупредить развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний.