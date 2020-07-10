Назван простой способ снять стресс

Как рассказал глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев, после взаимодействия с собакой у человека пропадает физиологическое проявление стресса. Общение с животным позволяет отстраниться от проблем и вызывает самые искренние эмоции.Если преодолеть стресс вместе со своей собакой не получается, то можно попросить о помощи канистерапевта. Обычно этим занимается кинолог, который прошел специальные курсы и получил медицинские образование.Канистерапевты помогают отпустить переживания и настроиться на позитивный лад через общение и игры с питомцем. Метод применяется не только дня снятия стресса, но и для лечения и реабилитации.Эксперт отмечает, что работа с канистерапевтами позволяет существенно улучшить состояние больных с особенностями развития, проблемами двигательного аппарата. В некоторых странах сеансы канистерапии ведутся на постоянной основе.По словам кинолога, общение с животным основывается на доверии. Человек открывается собаке, считает ее своим другом, настроение становится лучше и растет продуктивность.