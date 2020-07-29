Назван экономный способ похудеть

Работающим людям поможет похудеть банальный ланч-бокс, к тому же это способ экономить деньги.





Герметичный контейнер для еды позволяет экономить на обедах, кроме того, готовя перекус дома, вы обезопасите себя от вредной пищи, которую, скорее всего, будете употреблять, если отправитесь в обеденный перерыв в ближайшее кафе или супермаркет.

Перекусив из ланч-бокса, человек, выходя куда-то с коллегами, вполне может отказаться от сэндвича и ограничиться чашкой кофе, рассказала клинический психолог и консультант по коррекции веса Варвара Зародина.

Если ланч-бокса не будет, человек нахватается чего-нибудь не очень полезного, цитирует эксперта РИА Новости.





«Когда организм голоден, он требует быстрых углеводов, а это сэндвичи или гамбургеры». С ланч-боксом человек съест ровно то, что запланировал, подытожила специалист.



