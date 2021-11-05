Найдены останки всех девяти погибших при крушении Ан-12 под Иркутском

Спасатели обнаружили останки всех девяти человек, находившихся на борту самолета Ан-12 во время крушения. Об этом информирует РИА Новости.
Фото: РИА Новости
– В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших, – рассказал представитель экстренных служб.
Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа" 3 ноября потерпел крушение в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта. Четверо из погибших – граждане России, трое – граждане Беларуси и двое – граждане Украины.
Следствием рассматриваются три версии причин крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.