Найдены останки всех девяти погибших при крушении Ан-12 под Иркутском

, – рассказал представитель экстренных служб.Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа" 3 ноября потерпел крушение в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта. Четверо из погибших – граждане России, трое – граждане Беларуси и двое – граждане Украины.Следствием рассматриваются три версии причин крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.