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Найдены останки всех девяти погибших при крушении Ан-12 под Иркутском

Спасатели обнаружили останки всех девяти человек, находившихся на борту самолета Ан-12 во время крушения. Об этом информирует РИА Новости

Фото: РИА Новости

– В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших, – рассказал представитель экстренных служб. 

Самолет Ан-12 белорусской компании "Гродноавиа" 3 ноября потерпел крушение в районе поселка Пивовариха недалеко от иркутского аэропорта. Четверо из погибших – граждане России, трое – граждане Беларуси и двое – граждане Украины. 

Следствием рассматриваются три версии причин крушения самолета: ошибка пилотирования, погодные условия, а также техническая неисправность воздушного судна.
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