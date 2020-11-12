Национальный банк Республики Беларусь с 12 ноября выпускает в обращение памятные монеты "Мытная служба Беларусі. 100 год". Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.
Известно, что будет выпущена серебряная монета номиналом 20 рублей. Планируется, что она выйдет тиражом 999 штук. Также выпустят медно-никелевую монету в 1 рубль тиражом 1999 штук.
На аверсе располагается рельефное изображение Государственного герба Беларуси и эмблемы Государственного таможенного комитета, на реверсе – стилизованное изображение карты Беларуси и транспортных потоков в виде разнонаправленных стрел.
Также Нацбанк выпускает памятные монеты "Глушэц" серии "Птушка года" и монеты "Заказнік "Сіньша" серии "Заказнікі Беларусі".
Все три наименования отчеканены на Казахстанском монетном дворе.
Выпущенные в обращение монеты – это законное платежное средство Беларуси, они обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей. Ограничения недопустимы.
Фото: Национальный банк
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Нацбанк выпускает памятные монеты в честь 100-летия таможни
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