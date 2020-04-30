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Нацбанк: предоставление справки о доходах для получения некоторых кредитов сохранится

Предоставление справки о доходах для получения некоторых кредитов сохранится. Об этом рассказала замначальника главного управления регулирования банковских операций Нацбанка Ольга Илюкевич.

«Если это кредит на недвижимость, то сохраняется форма подтверждения доходов, в том числе в виде справки. Также есть кредиты на автомобиль и другие кредиты на достаточно большие суммы, и банк, безусловно, может потребовать справку», — цитирует Илюкевич БЕЛТА.

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Вместе с тем, по словам представителя Нацбанка, благодаря развитию технологий многие банки уходят от справок о зарплате и подтверждают доходы клиентов по другим каналам. «Справка и до этого присутствовала при предоставлении отдельных видов кредитов, и сейчас она тоже может быть», — констатировала специалист.

Напомним, с 1 мая вносятся изменения в порядок предоставления и возврата кредитов. В том числе установлены требования к определению среднемесячного дохода физлица. Банк может использовать либо заявительный принцип предоставления информации о доходах физлица, либо информацию, подтвержденную документально.

При использовании заявительного принципа в зависимости от вида дохода в расчет включается наименьшая из следующих величин: величина дохода, указанная физлицом; номинальная начисленная зарплата работников по областям и Минску в зависимости от места жительства (пребывания) физлица; номинальная начисленная зарплата работников по видам экономической деятельности в зависимости от вида деятельности физлица; средний размер пенсий; установленная банком величина дохода, не превышающая вышеперечисленные.

Подходы в отношении информации о доходах (перечень и порядок представления подтверждающих документов, перечень доходов, подходы к их оценке с учетом особенностей различных видов доходов и кредитов, порядок проверки информации) устанавливаются в локальных правовых актах банка.

Как пояснила Ольга Илюкевич, ранее банки сталкивались с тем, что заявленный физлицом уровень дохода не всегда совпадал с действительным. Это приводило к тому, что в результате кредитная нагрузка для клиента была чрезмерной.

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