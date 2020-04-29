Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+1 oC
USD: 2.41
EUR: 2.63
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В Беларуси с 1 мая изменятся подходы к расчету показателей долговой нагрузки и обеспеченности кредита

В Беларуси с 1 мая изменятся подходы к расчету показателей долговой нагрузки и обеспеченности кредита

Правление Национального банка 31 марта приняло постановление № 100 «О расчете показателей долговой нагрузки и обеспеченности кредита», которое вступает в силу с 1 мая, информирует Национальный правовой интернет-портал.

Документом установлено, что при оценке кредитоспособности заявителя (кредитополучателя) — физического лица, за исключением индивидуальных предпринимателей, банк при предоставлении кредита на потребительские нужды будет использовать показатель долговой нагрузки, при предоставлении кредита на финансирование недвижимости —показатель обеспеченности кредита.

Для целей расчета показателя долговой нагрузки физического лица к кредитам на потребительские нужды относятся овердрафтные кредиты, кредиты на оплату обучения, приобретение автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники; осуществление деятельности, не относящейся в соответствии с законодательством к предпринимательской деятельности (деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленная деятельность и т. д.), кредиты на условиях рассрочки и др.

Показатель долговой нагрузки рассчитывается как процентное соотношение суммы ежемесячных платежей физического лица и размера его среднемесячного дохода.

В частности, в расчет суммы ежемесячного платежа включаются ежемесячные платежи по предоставляемому кредиту, операциям кредитного характера (платежи по кредитным договорам, договорам займа с микрофинансовыми организациями, договорам факторинга, лизинга и др.), договорам о коммерческих займах (розничная продажа товаров в кредит, отсрочка или рассрочка оплаты товаров, реализуемых в розничной торговле), предоставленных физическим лицам, и др.

Показатель долговой нагрузки не должен будет превышать 40 %. Превышение установленного значения будет допускаться в отношении задолженности по кредитам (с учетом предоставляемого кредита), которая будет составлять не более 10 % от общей суммы задолженности по кредитам на потребительские нужды.

При оценке кредитоспособности физического лица при предоставлении кредита на финансирование недвижимости банк будет использовать показатель обеспеченности кредита, рассчитываемый как процентное соотношение суммы кредита и стоимости объекта недвижимости, принимаемого в залог в качестве обеспечения, и (или) суммы иного обеспечения в соответствии с договором, который не должен превышать 90 %.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Совещание по иностранной помощи, рост цен на нефть и открытие фонтанов в Гомеле. Главное за четверг
Таиланд с 3 мая откроет вещевые рынки, рестораны и парикмахерские
Первое лекарство от коронавируса успешно прошло испытания
Гороскоп на 2 мая
Apple упростила разблокировку iPhone Face ID для тех, кто в маске
Кино по играм The Sims и SimCity хотят снять в Голливуде
Телескоп "Хаббл" увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов
Фотофакт. Невероятная красота террасных полей уезда Юаньян на заре
Apple и Google помогут отслеживать контакты зараженных коронавирусом
Палеонтологи выяснили, что крупнейшие хищные динозавры плавали не хуже крокодилов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Слабоумие и коронавирус
Могилевская молодежь передала медикам средства защиты и слова благодарности
Paramount снимет анимационный приквел «Трансформеров»
Психолог рассказал, как правильно вести себя в самоизоляции
Россия поможет США запустить секретный военный мини-шаттл
HBO снимет сериал по мотивам культового ужастика "Восставший из ада"
Арина Соболенко: мир изменится, и мы научимся ценить возможность быть там, где сердце
Видеофакт. Птица «сбила» американскую ракету на учениях в Польше
Италия поставила новый рекорд по вылечившимся от коронавируса
Проект межгоспрограммы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года рассмотрят в сентябре
Вертолет нового марсохода NASA назвали "Находчивость"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Освобожденный труд
Авторы
СКАНИРУЙТЕ