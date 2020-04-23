Нацбанк: МФО предоставили в 2019 году займов на 131 млн рублей

Общая сумма предоставленных микрозаймов за 2019 год выросла на 20 процентов и составила 131 миллион рублей. Об этом сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Нацбанка Дмитрий Набздоров во время онлайн-брифинга.

— При снижении на 10 процентов количества организаций в реестре, на 15 единиц увеличилось количество точек предоставления микрозаймов. Сумма предоставленных микрозаймов за прошлый год выросла на 20 процентов — предоставили 131 миллион рублей. Выросло и количество заемщиков на 8 процентов, количество заключенных договоров — на 6 процентов. Динамика положительная и сохраняется на протяжении нескольких лет.

При этом Дмитрий Набздоров заметил, что происходит естественное укрупнение организаций МФО для снижения издержек. По его мнению, данный процесс естественный и будет продолжаться, положительно отражаясь на качестве работы рынка.

— Что касается динамики рынка МФО в этом квартале, то полная статистика будет 29 апреля. По предварительным ожиданиям, рынок МФО в этом году вырастет в 1,5 раза. Я не говорю сейчас о количестве выданных микрозаймов, но поскольку появляются новые возможности скупки, продажи имущества, мы говорим об общем финансировании физических лиц. По оценкам республиканской ассоциации микрофинансовых организаций, рынок удвоится в этом понимании.

Также представитель регулятора заметил, что в первом квартале текущего года количество обращений граждан в МФО выросло на естественную величину:

— При этом динамика от организации к организации различна. Но в целом по рынку Нацбанк ожидает, что в первом квартале он прирастет на адекватную величину, соответствующую 20-процентному росту как к четвертому, так и к первому кварталу 2019 года.

Отвечая на вопрос, куда гражданам сегодня выгоднее обращаться — в ломбард или банк, эксперт заметил, что эти организации предоставляют разные услуги и прибегать к ним нужно в зависимости от конкретной потребности:

— Средняя сумма микрозайма в ломбардах стране по статистике составляет около 115 рублей (без учета автоломбардов). Если гражданину необходима сумма больше этого, в 500—1000 рублей, то дешевле получить овердрафт к своей зарплатной карточке либо получить потребительский кредит. Если есть в обиходе вещь, которая представляет ценность, но не представляет интереса в пользовании в дальнейшем, ее можно сдать в ломбард либо получить взаймы в залог этой вещи. Клиенты по кредитному регистру банков и МФО незначительно пересекаются между собой.

Напомним, что С 27 апреля 2020 года вступает в силу Указ Президента № 394 «О предоставлении и привлечении займов», который принят в целях совершенствования порядка осуществления деятельности по регулярному предоставлению и привлечению займов, а также усиления защиты прав потребителей услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями.

В числе нововведений, предусмотренных Указом, ограничены суммы процентов и неустойки, которые могут быть начислены по договорам микрозайма. Сумма причитающихся МФО процентов за весь срок пользования микрозаймом не может превышать двукратной суммы микрозайма, а сумма неустойки (штрафа, пеней) не может быть выше половины суммы предоставленного микрозайма.

Изменены и подходы к формированию уставного фонда ломбарда. Расширен перечень видов деятельности, которые вправе будут осуществлять МФО. Также установлены требования к рекламе деятельности по предоставлению (привлечению) займов и микрозаймов. Кроме того, для исключения отдельных недобросовестных практик предоставления денежных средств ограничивается спектр вещей, которые могут быть предметом лизинга по договорам возвратного лизинга, заключаемым с физическими лицами.

Указ № 394, а также принятые в его развитие нормативные правовые акты Нацбанка будут способствовать дальнейшему гармоничному развитию рынка микрофинансирования за счет расширения спектра услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями, круга потребителей таких услуг, оптимизации регуляторной нагрузки на микрофинансовые организации, усиления ответственности их собственников, а также совершенствования подходов к защите прав и законных интересов потребителей таких услуг.