На выезд в Литву на белорусской границе скопилось более 900 фур

В пункте пропуска «Котловка» очередь насчитывает более 270 грузовых транспортных средств, в «Каменном Логе» — 350, еще 110 фур ожидают выезда в «Беняконях» и 190 — в «Привалке». В «Григоровщине» скопилось более 80 грузовиков, еще 200 – в «Урбанах».На выезд в Польшу в пунктах «Брузги» и «Берестовица» застряли более чем по 20 большегрузов.