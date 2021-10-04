На втором энергоблоке БелАЭС завершена горячая обкатка реакторной установки

Отмечается, что работы осуществлялись в условиях загрузки реактора имитаторами тепловыделяющих сборок. За время горячей обкатки проведено около 300 испытаний основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторной установки, в том числе самого реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, а также систем безопасности, управления и защиты реактора.В ведомстве подчеркнули, что испытания подтвердили соответствие оборудования и технологических систем проектным характеристикам.В соответствии с программой предпусковых наладочных работ следующим этапом станет ревизия основного и вспомогательного оборудования реакторной установки.