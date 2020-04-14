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  2. На среду и четверг в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности – усиление ветра до 22 м/с

На среду и четверг в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности – усиление ветра до 22 м/с

В ближайшие двое суток в Беларуси ожидаются осадки и сильный порывистый ветер, в связи с чем синоптики объявили на среду и четверг оранжевый уровень опасности.


В среду 15 апреля по стране будет облачно с прояснениями. «Ночью по северу республики небольшие осадки, в основном мокрый снег. Утром и днем на большей части территории осадки (мокрый снег, переходящий в дождь)», - сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днем на большей части территории страны порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4… +1, днем +4… +10.

В Минске в среду ночью -1, днем +6

В Гродно -2/+8

В Бресте -2/+9

В Гомеле -1/+8

В Могилеве -1/+7

В Витебске 0/+6

Повсюду ожидаются осадки

По данным метеонаблюдений, в Минске 15 апреля теплее всего было в 2018 году – плюс 20,9°С, а холоднее всего в 1974 – минус 5,8°С

В четверг 16 апреля также временами осадки, в основном дождь. Ветер западный 6-11 м/с, порывы до 15-22 м/с. Температура воздуха ночью 0… +6, а днем +7… +14, в южных районах до 16 градусов тепла.

В пятницу 17 апреля без осадков также не обойдется. Местами по стране ожидается кратковременный мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5, при прояснениях до -3, нем по республике +6… +12, в южных районах до 14 выше нуля.

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Фото: РЕЙТЕР
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