На шахте "Листвяжная" в Кемеровской области продолжается поиск тел 15 шахтеров

Спасатели обнаружили местонахождение 12 погибших шахтеров и двух горноспасателей на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России. Поиск тел еще 15 шахтеров продолжается, пишет ТАСС.
– За прошедшие сутки отделения ВГСЧ МЧС России транспортировали на поверхность 11 погибших шахтеров. В настоящее время известно местонахождение 12 шахтеров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается, – уточнили информацию в пресс-службе МЧС России.
В общей сложности после трагедии подняты тела 22 человек. Общее число погибших составило 51.
В МЧС отметили, что отделения горноспасателей производят разведку необследованных участков горных выработок. Кроме того, продолжается поиск погибших шахтеров, их тела поднимают на поверхность.
– Сегодня продолжатся мероприятия по проветриванию аварийных участков, что позволит нарастить темпы поисков погибших шахтеров и ускорить ликвидацию последствий аварии на шахте, – уточнили в ведомстве.