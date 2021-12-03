На шахте "Листвяжная" в Кемеровской области продолжается поиск тел 15 шахтеров

– уточнили информацию в пресс-службе МЧС России.В общей сложности после трагедии подняты тела 22 человек. Общее число погибших составило 51.В МЧС отметили, что отделения горноспасателей производят разведку необследованных участков горных выработок. Кроме того, продолжается поиск погибших шахтеров, их тела поднимают на поверхность., – уточнили в ведомстве.