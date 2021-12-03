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  2. На шахте "Листвяжная" в Кемеровской области продолжается поиск тел 15 шахтеров

На шахте "Листвяжная" в Кемеровской области продолжается поиск тел 15 шахтеров

Спасатели обнаружили местонахождение 12 погибших шахтеров и двух горноспасателей на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России. Поиск тел еще 15 шахтеров продолжается, пишет ТАСС.


– За прошедшие сутки отделения ВГСЧ МЧС России транспортировали на поверхность 11 погибших шахтеров. В настоящее время известно местонахождение 12 шахтеров и 2 горноспасателей, поиск 15 шахтеров продолжается, – уточнили информацию в пресс-службе МЧС России.

В общей сложности после трагедии подняты тела 22 человек. Общее число погибших составило 51.

В МЧС отметили, что отделения горноспасателей производят разведку необследованных участков горных выработок. Кроме того, продолжается поиск погибших шахтеров, их тела поднимают на поверхность.

– Сегодня продолжатся мероприятия по проветриванию аварийных участков, что позволит нарастить темпы поисков погибших шахтеров и ускорить ликвидацию последствий аварии на шахте, – уточнили в ведомстве.
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Фото: РЕЙТЕР
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