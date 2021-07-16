Сотрудники полиции задержали пилота воздушного судна, который потерял крупную партию кокаина весом 8,5 кг, передает The Guardian.
Небольшой самолет отправился из аэропорта Рима и пролетел над провинцией Нуоро на северо-востоке Сардинии. Позже воздушное судно пропало с радаров из-за низкой высоты полета. Очевидцы заметили, что самолет кружился над одним местом.
Одновременно с этим владельцы дома, над которым пролетало воздушное судно, услышали громкий удар по крыше. Хозяева строения вызвали сотрудников полиции, которые и нашли наркотики, упавшие с неба. Стоимость чемодана с кокаином оценивают в 9 млн евро.
Фото: The Guardian
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На Сардинии на крышу дома упал чемодан с кокаином на 9 млн евро
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