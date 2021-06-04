В Сербии сегодня утром на складе оборонного предприятия "Слобода" в населенном пункте Чачак прогремели взрывы и произошел пожар. Об этом сообщил министр обороны страны Александар Вулин, передает ТАСС.
– Взрыв, к счастью, произошел на складе готовой продукции, а не на самом предприятии. С 1:30 утра я на прямой связи с главой Сектора по ЧС и директором полиции. На место прибыли 35 пожарных из Сектора по ЧС, а также 10 дежурных пожарных Чачка. Больше всего мы боялись, что кто-то не эвакуирован, к счастью, все работники предприятия эвакуированы, – рассказал Вулин в эфире канала РТС.
Министр обороны уточнил, что рассматривалась возможность эвакуации большой части населенного пункта, однако в конечном счете такая мера не потребовалась.
– 24 часа спустя после последнего взрыва пожарные смогут зайти на сгоревший склад, важнее всего, чтобы все было безопасно, – отметил министр.
Местные СМИ сообщили, что взрывы на складе зафиксировали примерно в 01:30 часов ночи. Жители ближайших домов были эвакуированы, подъезд к территории предприятия блокирован полицией.
Фото: РИА Новости
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На оборонном предприятии в Сербии прогремели взрывы
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