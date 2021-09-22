На Брестчине началась уборка сладких корнеплодов. Жабинковский сахарный завод приступает к переработке

На ОАО "Жабинковский сахарный завод" приняли первые автомобили со свекловичным сырьем. Переработку сладких корнеплодов предприятие планирует начать 23 сентября, для этого нужно накопить необходимый их объем.





Первыми сахарную свеклу в Жабинку из ОАО "Беловежский" Каменецкого района доставили водители Валерий Лицкевич, Андрей Лыщик и Александр Василюк. С уборкой этой культуры в нынешнем сезоне аграриям пришлось повременить из-за того, что летом не однажды стояла аномальная жара, негативно отразившаяся на формировании урожая. Значительно ниже нормы была и сахаристость. Копать свеклу в хозяйстве начали в третьей декаде сентября. С каждого гектара получают около 600 центнеров корнеплодов.

Заместитель генерального директора по растениеводству ОАО "Беловежский" Андрей Босак рассказал, что сейчас сахаристость на уровне 14,5 процента:

– Перепады погоды, когда продолжительные засухи сменялись проливными дождями, конечно же, сказались на содержании сахара, которое и сейчас ощутимо не дотягивает до базисного уровня. Уборку корнеплодов мы ведем по графику, согласованному с заводом. Под сахарную свеклу в этом году отвели 850 гектаров. Одного высокой производительности комбайна достаточно, чтобы выкопать весь урожай.

Техника на свекловичные поля вышла и в ОАО "Крошин" Барановичского района. Здесь сахарной свеклы всегда сеют много. В текущем году эта культура заняла 1,1 тысячи гектаров. Главный агроном сельхозпредприятия Василий Жолнерчук отметил, что урожайность на уровне 550 центнеров с гектара, сахаристость – 16 процентов, то есть с самого начала уборки достигла базисной. В поле пока один из двух имеющихся в наличии комбайнов. На нем работает семейный экипаж Игоря и Владимира Гавриков. Летом они старательно потрудились на жатве, сейчас – перешли на свеклоуборочный комбайн. Здесь дело тоже спорится.

В Брестской области сахарную свеклу предстоит выкопать почти на 18,9 тысячи гектаров. Площадь этой культуры в сравнении с прошлым годом увеличили. Тогда из-за неблагоприятных погодных условий в летний период сроки уборки тоже сдвинулись на пару недель. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Анатолий Щупленков рассказал sb.by, что на сегодняшний день урожайность составляет 474 центнера с гектара, более чем на 100 центнеров превышая прошлогоднюю:

– Убрано 317 гектаров сахарной свеклы. Техника на поля вышла в Каменецком, Кобринском, Барановичском, Ляховичском, Брестском и других районах. Сахаристость корнеплодов на уровне 14,93 процента – также больше, чем в минувшем году. В первую очередь освобождаем не самые лучшие участки. По ходу уборки урожайность и сахаристость будут подрастать. Рассчитываем, что по валовому сбору хозяйства добавят значительно.

kurets@sb.by



Фото Светланы КИСЛОЙ