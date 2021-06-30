На 1 июля объявлен оранжевый уровень опасности

Ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем по юго-западной половине республики ожидаются грозы. Местами пройдут сильные ливни, днем в отдельных районах выпадет град. Ожидается шквалистое усиление ветра до 15–-20 метров в секунду. В дневные часы по восточной половине республики температура воздуха будет от +30 до +31 °С.Кратковременные дожди пройдут 2 и 3 июля. В эти дни также будет облачно с прояснениями.В пятницу, 2 июля, ночью преимущественно по юго-западной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются сильные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4–9 метров в секунду, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет от +12 до +19 °С, днем составит +23...+31 °С.В субботу, 3 июля, на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. Местами сильные дожди, грозы. Ветер переменных направлений 4–9 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +14...+20 °С, а днем - +22...+29 °С.